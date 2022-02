Συγκινεί ουκρανός στρατιώτης ο οποίος μέσω Twitter αποχαιρετά τους γονείς τους. Ηδη περισσότεροι από 40 Ουκρανοί στρατιώτες και γύρω στους δέκα πολίτες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα ανήλικο αγόρι, το οποίο σκοτώθηκε από βομβαρδισμό διαμερίσματος στο Χάρκοβο.

«Είμαστε υπό σφοδρό βομβαρδισμό.. μπαμπά μαμά σ’ αγαπώ!», λέει στο βίντεο.

Ukrainian soldier : We are under heavy bombardment.. baba mama i love you ! #Ukraine #Ukraina pic.twitter.com/eUJfaEDBnN

