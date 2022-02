Σε κατάσταση πανικού βρίσκονται οι πολίτες της Ουκρανίας από τα ξημερώματα της Πέμπτης, μετά της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα.

Οι δρόμοι του Κιέβου έχουν στην κυριολεξία «φράξει» από το μποτιλιάρισμα, καθώς οι πολίτες έχουν πάρει τα οχήματα τους και κατευθύνονται όσο πιο μακριά μπορούν.

Huge traffic jams as people look to flee the Ukraine capital #Kiev pic.twitter.com/qJcgwFzfcE

— RT (@RT_com) February 24, 2022