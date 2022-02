Στη συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ο Άντονι Μπλίνκεν έστειλε μήνυμα ότι η συμμαχία μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης είναι ισχυρή ενώ προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα εάν συνεχίσει την επιθετική στάση.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ βρίσκονται μαζί καταδικάζοντας σθεναρά την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Είμαστε ενωμένοι – η Ρωσία θα πληρώσει ακόμη υψηλότερο τίμημα για οποιαδήποτε περαιτέρω εισβολή στην Ουκρανία».

Productive call with @JosepBorrellF today. The United States and EU stand together in strongly condemning Russia’s flagrant violation of international law in Ukraine. We are united — Russia will pay an even higher price for any further invasion of Ukraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 23, 2022