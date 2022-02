Αξιωματούχος των φιλορώσων αυτονομιστών ανταρτών στην ανατολική Ουκρανία κατηγόρησε Ουκρανούς δολιοφθορείς ότι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε αυτοκινητόδρομο της αποσχιθείσας περιοχής Ντονέτσκ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις πολίτες.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί 22 Φεβρουαρίου ότι ομάδες Ουκρανών δολιοφθορέων πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό στον αυτοκινητόδρομο Ντονέτσκ- Χορλίβκα. Από την τρομοκρατική ενέργεια σκοτώθηκαν τρεις άμαχοι», δήλωσε ο Έντουαρντ Μπασούριν επικεφαλής της πολιτοφυλακής της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ.

#DPR claims there was a «terrorist attack» at the #Donetsk – Gorlovka highway with three people killedpic.twitter.com/MyD6vnCVip

— marqs (@MarQs__) February 22, 2022