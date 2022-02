Το απόγευμα της Τρίτης αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΕΕ οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την αναγνώριση της «ανεξαρτησίας» των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Την είδηση μεταφέρει το AFP, χωρίς να δίνει για την ώρα περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των κυρώσεων.

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η απόφαση για τις κυρώσεις θα είναι ομόφωνη.

#UPDATE EU foreign ministers will adopt sanctions today against Russia over its recognition of Ukrainian separatist regions and further deployment of troops on Ukraine territory, the bloc’s foreign policy chief Josep Borrell says.

«I’m sure there will be a unanimous decision» pic.twitter.com/T1K4KLFd6a

— AFP News Agency (@AFP) February 22, 2022