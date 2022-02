Σίγουρο είναι και το ξέρουν πολύ καλά στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ στο τέλος της τρέχουσας σεζόν θα αποχωρήσει από το γερμανικό σύλλογο.

Παρά το γεγονός ότι ο νορβηγός επιθετικός έχει συμβόλαιο με την Μπορούσια μέχρι το καλοκαίρι του 2024, αρκετές ομάδες παρακολουθούν την περίπτωσή του και ετοιμάζονται να κάνουν την κίνησή τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης σίγουρα είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ και το έχει δηλώσει ανοιχτά, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να είναι έτοιμος να κάνει ό,τι χρειαστεί, ώστε ο νορβηγός επιθετικός, που έχει πετύχει μέχρι τώρα 80 γκολ σε 79 εμφανίσεις, να γίνει κάτοικος Μαδρίτης τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Sport, ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης θέλει το καλοκαίρι να εκπλήξει τους πάντες με την απόκτηση τόσο του Κιλιάν Εμπαπέ, με τον οποίον έχουν δώσει ήδη τα χέρια, όσο και του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι απόλυτα σίγουρος ότι θα αποσπάσει την υπογραφή του νορβηγού επιθετικού και θα καταφέρει να τον έχει στην ομάδα του μαζί με το γάλλο σταρ, ώστε να οδηγήσουν ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης στις μεγάλες επιτυχίες.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα, ώστε μέχρι το Μάρτιο να έχει καταφέρει να αποσπάσει την υπογραφή του νορβηγού επιθετικού.

Βέβαια, για να συμβεί αυτό πρέπει να «θυσιαστεί» ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος μπορεί να έχει συμπληρώσει τα 35 του χρόνια, όμως παραμένει μια αξιόπιστη «μηχανή» παραγωγής γκολ και άνετα θα μπορούσε η Ρεάλ να βρει ομάδα για να τον πουλήσει με σκοπό να ωφεληθεί οικονομικά.

Florentino Perez is convinced that Real Madrid will sign Erling Haaland. They expect to complete the operation in March.

