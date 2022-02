Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της δεύτερης σε μέγεθος πόλης της Ουκρανίας, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Ρωσία, κρατώντας πανώ με συνθήματα όπως «το Χάρκιβ είναι Ουκρανία» και «Σταματήστε την ρωσική επίθεση», καθώς συνεχίζεται η κρίση που έχει προκαλέσει η συγκέντρωση ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων στην ρωσο-ουκρανική μεθόριο, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για επικείμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το Χάρκιβ, βιομηχανική πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, που απέχει 42 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, αναφέρθηκε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ως πιθανός στόχος μίας ρωσικής επίθεσης, αν και ο εκπρόσωπός του διευκρίνισε στη συνέχεια ότι μιλούσε υποθετικά.

Οι διαδηλωτές στο Χάρκιβ τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, ανεμίζοντας ουκρανικές σημαίες και σημαίες συμμάχων που υποστηρίζουν το Κίεβο, όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Fabulous march in #Kharkiv, Ukraine: A European people who will not let a KGB Russian-colonialist thug destroy their freedom & independence #StandWithUkraine #SanctionPutinCroniesNow@sara_dillon @MoniqueCamarra @GlasnostGone @MarkHertling @FrencLindley https://t.co/r91qTO30T0

— Lisa Shymko (@LisaShymko) February 5, 2022