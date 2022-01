Μία «διαστημική» συνάντηση αναμένεται να έχει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου.

Από τις 16.30 μέχρι τις 16.50 ώρα Ελλάδος, η κ. Φον Ντερ Λάιεν θα συνομιλήσει με τον Γερμανό αστροναύτη, Ματίας Μάουρερ, που βρίσκεται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ο Ματίας Μάουρερ θα απαντήσει στις ερωτήσεις που εστάλησαν με το hashtag #SpaceChat και θα αφορούν από τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, που φαίνεται από το διάστημα, μέχρι τις συμβουλές προς τους επίδοξους αστροναύτες.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αναφερθεί σε μερικές από τις επερχόμενες σημαντικές πρωτοβουλίες διαστημικής πολιτικής της ΕΕ.

Mission #SpaceChat on 24 January!

Any questions about space and how it helps tackle the most pressing challenges we face? Ask @esa @astro_matthias and @vonderleyen!

🔴 Record yourself asking a question.

📨 Share your video with #SpaceChat or send it to us via DMs.

Stay tuned!

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) January 13, 2022