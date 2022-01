Με δύο γκολ του Ντιόγκο Ζότα, η Λίβερπουλ έφυγε με το διπλό από το Έμιρεϊτς και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Carabao Cup, όπου θα βρει την Τσέλσι του Τόμας Τούχελ στις 27/2.

Ο Πορτογάλος επιθετικός έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην άμυνα της Άρσεναλ και έδωσε το εισιτήριο του τελικού στην ομάδα του, παίρνοντας έτσι μία μικρή… εκδίκηση για τον συμπαίκτη του, Μιναμίνο.

Ας τα πάρουμε όλα από την αρχή… Στον πρώτο αγώνα στο «Άνφιλντ», ο Ιάπωνας είχε χάσει μία απίθανη ευκαιρία σε σχεδόν κενή εστία. Όταν ο Μιναμίνο αστόχησε, ο κεντρικός αμυντικός της Άρσεναλ, Μπεν Γουάιτ, κοίταξε τον Ιάπωνα με υποτιμητικό υφος και μάλιστα πανηγύρισε επιδεικτικά μπροστά του.

Ο Άγγλος ωστόσο έμαθε χθες τι πάει να πει… κάρμα. Ο Ζότα σκόραρε μπροστά του δύο φορές και άφησε την Άρσεναλ εκτός συνέχειας, υπενθιμίζοντας στον Γουάιτ πως ποτέ δεν πρέπει να πανηγυρίζεις πρόωρα…

Ben white gave the ball the COLDEST staredown after jota doubled the scoring 🥶 pic.twitter.com/fxA5nz4lyO

— 10ford enjoyer (@Broonoooooo) January 20, 2022