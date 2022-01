Αυτή η… μάχη δεν θα σταματήσει ποτέ! Μπορεί να σέβεται ο ένας τον άλλον, μπορεί αμφότεροι να αναγνωρίζουν ο ένας τα επιτεύγματα του άλλου, όμως όσο υπάρχει το κίνητρο των μεγάλων ατομικών διακρίσεων, θα συνεχίζουν να κοντράρονται.

Έτσι λοιπόν και στα βραβεία της FIFA, όπου θριάμβευσε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έδωσαν ψήφο ο ένας στον άλλον.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν αποκάλυψε στην «Equipe» μετά την εκδήλωση της FIFA πως ψήφισε τους Μπαπέ, Νεϊμάρ και μετά τους Λεβαντόφσκι και Μπενζεμά.

Από την άλλη, ο Πορτογάλος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψήφισε τον Λεβαντόφσκι και στις προτιμήσεις του φέρεται να ήταν οι Καντέ και Ζορζίνιο της Τσέλσι.

