Ο κάτοχος του Us Open, Ντανίλ Μεντβέντεφ, επικράτησε του Χένρι Λάακσονεν (Νο.91) με 6-1, 6-4, 7-6(3) σε 1 ώρα και 54 λεπτά και εξασφάλισε την παρουσία του στη φάση των «64» του Australian Open.

O περσινός φιναλίστ της διοργάνωσης θα «κονταροχτυπηθεί» στη συνέχεια με τον νικητή του παιχνιδιού ανάμεσα σε Λίμ Μπρόντι και Νικ Κύργιο.

Μετά και από την απόσυρση του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο 25χρονος Ρώσος θεωρείται πλέον μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Όπως και να ‘χει, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νο.2 στον κόσμο θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά στα ημιτελικά, σε περίπτωση που όλα κυλήσουν ομαλά. Όπως έγινε και πέρυσι.

Cool customer 😎

It’s a fifth consecutive #AusOpen second round for @DaniilMedwed, the No.2 seed cruises past Laaksonen 6-1 6-4 7-6(3). #AO2022

🎥: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/A0ksB0Y8xo

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2022