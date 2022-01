Η Μέλανι Σαλαζάρ 23 ετών αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο, το UTSA. Πήρε το πτυχίο της στις τέχνες και την επικοινωνία. Φόρεσε την τήβεννο και πετούσε το καπέλο της με χαρά ψηλά στον αέρα. Δίπλα της ένας άλλος κύριος που φορούσε και αυτός τήβεννο αλλά δεν πετούσε το καπέλο του στον αέρα ήταν εξίσου χαρούμενος.

Ήταν ο 88χρονος παππούς της ο Ρενέ Νέϊρα που αποφοίτησε και εκείνος την ίδια μέρα από το ίδιο πανεπιστήμιο. Είχε πάρει το πτυχίο του στα οικονομικά. Ο Ρενέ καθόταν στο καρεκλάκι του και καμάρωνε και για την εγγονή του αλλά και για κάτι που ο ίδιος κατάφερε να πραγματοποιήσει έστω στα 88 του.

ICYMI: Something very special happened this weekend at #UTSA Commencement: Rene Neira, 87, crossed the stage with his granddaughter, Melanie Salazar. She received her B.A. in Comms. He will earn his B.A. in Economics. Family goals!

#UTSAGrad21 @UTSAHC @UTSACOLFA @UTSABusiness pic.twitter.com/jSsUSeyR4F

— UTSA (@UTSA) December 13, 2021