Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ αποδέχτηκε την παραίτηση της κυβέρνησης την Τετάρτη, μετά την αύξηση της τιμής των καυσίμων στην πλούσια σε πετρέλαιο χώρα της Κεντρικής Ασίας που προκάλεσε διαδηλώσεις κατά τις οποίες τραυματίστηκαν σχεδόν 100 αστυνομικοί και εκατοντάδες πολίτες.

Οι διαμαρτυρίες αυτές, μεταξύ των οποίων η διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων την οποία διέλυσαν οι δυνάμεις της τάξης ρίχνοντας βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε στο Αλμάτι, την οικονομική πρωτεύουσα του Καζακστάν, αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στη χώρα.

Οι διαδηλώσεις κλόνισαν την εικόνα της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας ως πολιτικά σταθερής και αυστηρά ελεγχόμενης χώρας, την οποία η τοπική κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει για να προσελκύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ξένων επενδύσεων στις βιομηχανίες πετρελαίου και μετάλλων της τις τρεις τελευταίες δεκαετίες της ανεξαρτησίας της.

NOW – Situation in #Almaty, Kazakhstan’s largest metropolis, spirals out of control. The president imposes a curfew and deploys the military to quell the anti-government protests. pic.twitter.com/AZIsZlhEYd

