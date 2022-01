Η παραλλαγή Όμικρον του κοροναϊού χάλασε τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά σε μεγάλο μέρος του κόσμου, με το Παρίσι να ακυρώνει το σόου των πυροτεχνημάτων, το Λονδίνο να το μεταφέρει στην τηλεόραση και την πόλη της Νέας Υόρκης να περιορίζει τους εορτασμούς με την περίφημη πτώση της μπάλας στην Τάιμς Σκουέρ.

Η φωτισμένη μπάλα από φύλλα κρυστάλλου Waterford κύλησε τα μεσάνυχτα στην Τάιμς Σκουέρ, αλλά μόνο 15.000 θεατές επιτρεπόταν να βρίσκονται στην περιοχή απ’ όπου μπορούσαν να παρακολουθήσουν το θέαμα, αντί για 58.000 συνήθως.

Πριν από ένα χρόνο τα εμβόλια, που είχαν μόλις καταστεί διαθέσιμα, πρόσφεραν την ελπίδα πως η πανδημία της COVID-19 μπορεί να ετίθετο υπό έλεγχο μέχρι τις αρχές του 2022. Αντί γι’ αυτό, η εμφάνιση της Όμικρον οδήγησε σε απότομη αύξηση των μολύνσεων σε όλο τον κόσμο.

Αξιωματούχοι αποφάσισαν, όμως, πως ένα πάρτι σε εξωτερικό χώρο για τους εμβολιασμένους, με μάσκες και τήρηση αποστάσεων, θα ήταν ασφαλές και μια καλύτερη επιλογή από τους εορτασμούς ουσιαστικά χωρίς κοινό το 2021.

Αλλού στον κόσμο εκδηλώσεις περιορίστηκαν ή ακυρώθηκαν εντελώς, όπως τα παραδοσιακά πυροτεχνήματα στους Πύργους Πετρόνας στην Κουάλα Λουμπούρ.

Τα μεσάνυχτα πέρασαν στο Παρίσι χωρίς την προγραμματισμένη επίδειξη πυροτεχνημάτων ή με μουσική από DJ στα Ηλύσια Πεδία, σύμφωνα με τις συστάσεις της επιστημονικής επιτροπής που έκρινε πως οι μαζικές συναθροίσεις θα ήταν πολύ ριψοκίνδυνες.

Στην Ολλανδία, όπου απαγορεύονται οι συναθροίσεις άνω των τεσσάρων ατόμων σε εξωτερικό χώρο, η αστυνομία διέλυσε χιλιάδες ανθρώπους που είχαν αψηφήσει την απαγόρευση και είχαν συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία Νταμ του Άμστερνταμ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Όμως στο Λονδίνο, όπου μια επίδειξη πυροτεχνημάτων και ένα σόου με φώτα ακυρώθηκαν τον Οκτώβριο, αξιωματούχοι ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή, ότι το θέαμα θα ζωντάνευε στην τηλεοπτική οθόνη, καθώς το Μπιν Μπεν ήχησε για πρώτη φορά από το 2017 έπειτα από την ανακαίνισή του.

Πλάνα που μετέδωσε το BBC από τα πυροτεχνήματα έδειξαν ελάχιστη κίνηση οχημάτων στους δρόμους και ουσιαστικά κανέναν διά ζώσης θεατή.

