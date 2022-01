Πέρασε πολύ καλά τα Χριστούγεννα ο Λιονέλ Μέσι.

Ο αργεντινός σταρ διασκέδασε στη γενέτειρά του, το Ροσάριο, οργανώνοντας μαζί με τη γυναίκα του, Αντονέλα, ένα πριβέ πάρτι, το οποίο μετατράπηκε σε συναυλία.

Ο Μέσι κατά τη διάρκεια της γιορτής δε δίστασε να ανέβει επί σκηνής και να χορέψει με τη σύζυγό του, δείχνοντας πως δεν έχει κόμπλεξ πάνω του και ότι δε φοβάται να… τσαλακωθεί.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Here’s a full minute of Lionel Messi dancing with his wife. pic.twitter.com/tyoBOpWmkp

— Roy Nemer (@RoyNemer) December 27, 2021