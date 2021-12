Εξήγηση για τα όσα ακούστηκαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, έδωσε ο Τζάρεντ Σμεκ, ο πατέρας τεσσάρων παιδιών από το Όρεγκον που εξύβρισε… κωδικοποιημένα τον πρόεδρο.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων τηλεφωνημάτων σε τυχαία πρόσωπα στις ΗΠΑ που κάνει ο πρόεδρος την παραμονή των Χριστουγέννων για να ευχηθεί χρόνια πολλά.

Αφού μίλησε για λίγο με τα παιδιά, τα οποία ρώτησε τι δώρα ήθελαν και κατόπιν τα παρότρυνε να κοιμηθούν νωρίς, ο κ. Μπάιντεν αντάλλαξε μερικά λόγια με τον πατέρα, υπογραμμίζοντας πως και οι δυο τους έχουν γιους που τους λένε Χάντερ.

Κλείνοντας τη συνδιάλεξη, ο αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα» στον συνομιλητή του. Ο τελευταίος απάντησε «σας εύχομαι κι εσάς ευτυχισμένα, καλά Χριστούγεννα» προτού κλείσει με τη φράση «Let’s go Brandon».

«‘Let’s go Brandon’, σύμφωνοι», αποκρίθηκε ο κ. Μπάιντεν, χωρίς να αντιδράσει σε αυτή την κωδικοποιημένη φράση, η οποία στην πραγματικότητα σημαίνει «Fuck you Biden» («Μπάιντεν, άντε γ…»).

«Ήταν ένα αστείο» δήλωσε ο Τζάρεντ Σμεκ, και είπε πως δεν μετανιώνει καθόλου αυτό που έκανε, δεν είναι υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δηλώνει απογοητευμένος από τις πολιτικές Μπάιντεν και πρόσθεσε πως αισθάνεται πως τώρα δέχεται απειλές και το δικαίωμά του να εκφράζεται ελεύθερα.

«Στο τέλος της ημέρας, δεν έχω τίποτα εναντίον του κ. Μπάιντεν, αλλά είμαι απογοητευμένος επειδή πιστεύω ότι μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά», δήλωσε ο πατέρας τεσσάρων παιδιών.

BREAKING: Joe Biden was taking calls from the NORAD Santa tracking program and a dad ended the call with «Merry Christmas, and Let’s Go Brandon.»

Biden replied with: «Let’s Go Brandon, I agree» pic.twitter.com/Hc0pLWGRx1

— Benny (@bennyjohnson) December 24, 2021