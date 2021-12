Μάλλον στωικά αντιμετώπισε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την κωδικοποιημένη εξύβριση από πολίτη κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων, όταν πατέρας οικογένειας την έκλεισε χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένη, βαριά προσβλητική έκφραση, πολύ δημοφιλή στις τάξεις των οπαδών του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί βέβαια και να μην το κατάλαβε.

Για να δούμε τι συνέβη…

Ο αρχηγός του κράτους και η σύζυγός του Τζιλ τήρησαν την παράδοση που θέλει τους προέδρους των ΗΠΑ και τις συντρόφους τους να συνομιλούν με ορισμένους ανθρώπους που τηλεφωνούν στην ειδική γραμμή για την παρακολούθηση της πορείας του Άι Βασίλη, την οποία χειρίζεται από το 1955 η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD).

Μέσω βιντεοσύνδεσης από τον Λευκό Οίκο, μίλησαν με έναν άνδρα που είπε πως τον λένε «Τζάρεντ», πατέρα τεσσάρων παιδιών.

Αφού μίλησε για λίγο με τα παιδιά, τα οποία ρώτησε τι δώρα ήθελαν και κατόπιν τα παρότρυνε να κοιμηθούν νωρίς, ο κ. Μπάιντεν αντάλλαξε μερικά λόγια με τον πατέρα, υπογραμμίζοντας πως και οι δυο τους έχουν γιους που τους λένε Χάντερ.

Caller to President Biden: “ I hope you guys have a wonderful Christmas as well. Merry Christmas and let’s go Brandon.”

Biden: «Let’s go Brandon, I agree.» https://t.co/2xZOSmonpr pic.twitter.com/4uexbont6U

