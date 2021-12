Οι αρχές της Νιγηρίας ανακοίνωσαν πως αποτέφρωσαν χθες Τετάρτη πάνω από ένα εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου της αγγλοσουηδικής φαρμακευτικής βιομηχανίας AstraZeneca κατά της COVID-19, που τής είχαν δωριστεί από ανεπτυγμένες χώρες αλλά η ημερομηνία λήξης τους ήταν κοντινή και έκτοτε παρήλθε.

«Αποσύραμε επιτυχώς 1,06 εκατ. δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca οι οποίες είχαν λήξει», είπε ο διευθυντής της εθνικής υπηρεσίας της Νιγηρίας που είναι αρμόδια για τα προγράμματα ανοσοποίησης, ο Δρ. Φάισαλ Σουάιμπ.

«Όταν μας είχαν προταθεί αυτά τα εμβόλια, γνωρίζαμε ότι είχαν περιορισμένη διάρκεια ζωής, αλλά βρισκόμασταν σ’ ένα περιβάλλον όπου ο εφοδιασμός με εμβόλια ήταν πολύ σπάνιος», εξήγησε ο Δρ. Σουάιμπ.

Nigeria destroyed more than one million doses of expired AstraZeneca vaccines. The destruction came more than a week after health authorities said some doses donated by rich Western nations had a shelf life that left only weeks to administer the shots https://t.co/Z0dTDiHLN4 pic.twitter.com/7Ikf55hm7k

