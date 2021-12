Η Premier League αποφάσισε να αναβάλλει επίσημα τον – προγραμματισμένο για το βράδυ της Τρίτης (14/12, 21:30) – αγώνα της Μπρέντφορντ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 17η αγωνιστική, λόγω των πολλών κρουσμάτων κοροναϊού που υπάρχουν στο «στρατόπεδο» των «κόκκινων διαβόλων».

Την είδηση επιβεβαίωσε η Γιουνάιτεντ σε ανακοίνωση που «ανέβασε» στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media στις 01:50 σήμερα Τρίτη.

The Premier League has confirmed that our game against Brentford on Tuesday has been postponed.#MUFC | #BREMUN

— Manchester United (@ManUtd) December 13, 2021