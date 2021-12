Οι έλληνες ομογενείς που βρέθηκαν στο Μιλγουόκι για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση των Μπακς με τους Καβαλίερς (112-104) είχαν κάθε λόγο να είναι διπλά χαρούμενοι.

Όχι μόνο για τη νίκη των πρωταθλητών αλλά και γι’ αυτό που ακολούθησε μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς βγήκαν ξανά στο παρκέ, όπου τους περίμεναν στις εξέδρες οι έλληνες φίλαθλοι.

Εκεί, αφού τραγούδησαν όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο, τους μοίρασαν δώρα, αυτόγραφα και πρώτιστα πολλά χαμόγελα.

Να υπενθυμίσουμε ότι η χθεσινή βραδιά είχε ονομαστεί Greek Night για χάρη των αδελφών Αντετοκούνμπο και διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Fiserv Forum με χορούς και ελληνική μουσική.

Δείτε το όμορφο βίντεο που δημοσίευσαν οι Μπακς:

Last night Giannis and Thanasis celebrated Greek Night with members of the community. 🇬🇷 pic.twitter.com/xHduntCpY2

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 8, 2021