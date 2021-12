Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε χθες 27 ετών και ο οργανισμός μεταφορών του Μιλγουόκι τού έκανε ένα ιδιαίτερο δώρο, το οποίο δείχνει και τη σύνδεσή του με την πόλη και τους φιλάθλους.

Συγκεκριμένα, η γραμμή του λεωφορείου 34, που είναι και το νούμερο της φανέλας του στα Ελάφια, πήρε το όνομα του Greek Freak κι έγινε πλέον η Giannis Line, με κάθε επισημότητα.

Αυτό μπορεί να ακούγεται υπερβολικό στα αυτιά κάποιων, όμως δεν είναι αν σκεφτεί κανείς ότι η δημοφιλία του Γιάννη βοήθησε τους Μπακς να μετακομίσουν γρηγορότερα στο Fiserv Forum, ενώ εκείνος ήταν ο βασικός λόγος που οι Μπακς ανέβηκαν στην κορυφή του NBA το καλοκαίρι, δεύτερη φορά στην ιστορία τους και πρώτη από το 1971.

Starting Thursday, Nov 8 and running through Nov 15th when Yelich is named the MVP (don’t @ us, Arenado and Baez), the Route 22 will be called the Yelich Line. pic.twitter.com/YTRLjDffI9

To celebrate all @Giannis_An34 has done for the @Bucks and our community, we’ve named an honorary route after him – the Giannis Line! Happy birthday, Giannis! 🥳🎉🎁🚌

Learn more here: https://t.co/Hd0Vxy1tEg pic.twitter.com/Ynn6HE4Ixn

— RideMCTS (@RideMCTS) December 6, 2021