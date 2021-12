Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Υόρκη, έξω από τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί έχουν περικυκλώσει την περιοχή και φέρεται να διαπραγματεύονται με ένοπλο.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης εξέδωσε προειδοποίηση να μην πλησιάζουν πολίτες στο σημείο, ακριβώς έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ, και είπε ότι το κοινό θα πρέπει «να περιμένει οχήματα έκτακτης ανάγκης στη γύρω περιοχή».

ADVISORY: Due to a police investigation, avoid the area of 42 Street and 1st Avenue. Expect emergency vehicles in the surrounding area. Traffic along the FDR Drive is affected. Use an alternate route if traveling in the area. pic.twitter.com/psdzGyGzKW — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2021

Βίντεο – ντοκουμέντο

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter δείχνει περιπολικά να έχουν κλείσει το δρόμο και δυνάμεις της αστυνομίας να σημαδεύουν τον ένοπλο.

RIGHT NOW: A GUY HAS A GUN IN FRONT OF THE UNITED NATIONS. POLICE ARE NEGOTIATING. STAND-OFF ⁦@UN⁩ ⁦@NYPDnews⁩ pic.twitter.com/NelcGzwC9A — Greg Kelly-Ripped in 2022. (@gregkellyusa) December 2, 2021

«Κάτω το όπλο. Υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για να περάσεις το μήνυμά σου» ακούγεται η αστυνομία να λέει αστυνομικός στον ύποπτο, ο οποίος φαίνεται να είναι ένας γκριζομάλλης λευκός άνδρας, που φορά κόκκινο πουλόβερ και καφέ σακάκι.

Δεν είναι ξεκάθαρο από το βίντεο αν το αντικείμενο στο χέρι του άνδρα είναι ένα όπλο, αλλά το βίντεο τον δείχνει να κρατά κάτι που φαίνεται να μοιάζει με όπλο.

Επίσης, στο έδαφος δίπλα από τα πόδια του υπάρχει μια μαύρη τσάντα.

Quick trip to NYC for our anniversary. Getting the full experience. Police standoff at the United Nations. 😳👀🔫 #NYPD #UN pic.twitter.com/HNnmg6pBqs — Bob Rojahn (@BobbyRoj) December 2, 2021

JUST IN – United Nations HQ in New York surrounded by police responding to a man armed with a shotgun.pic.twitter.com/kZ3FoFXe5l — Disclose.tv (@disclosetv) December 2, 2021

Σε ασφαλή σημεία το προσωπικό του ΟΗΕ

Η Ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από όλους τους εργαζόμενους να βρουν ασφαλή σημεία και να παραμείνουν εκεί, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι «οι αρχές της χώρας βρίσκονται επί τόπου».