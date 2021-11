Το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος που συμμετείχε ή παρακολουθούσε χριστουγεννιάτικη παρέλαση στη Γουόκεσα, στην πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ (βόρεια) προκάλεσε θανάτους, ενώ 11 ενήλικοι και 12 παιδιά διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, ο Νταν Τόμσον.

Νεκροί

Υπάρχουν «νεκροί», είπε ο κ. Τόμσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε για το περιστατικό, για το οποίο οι αρχές ακόμη προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες.

Απέφυγε να διευκρινίσει πόσοι είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους.

Σημείωσε ότι η εντολή που είχε δοθεί στους πολίτες στο κέντρο της πόλης να αναζητήσουν το κοντινότερο καταφύγιο έχει πλέον αρθεί.

Είπε πως πρόσωπο ενδιαφέροντος έχει συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία. Ανέφερε πως δεν είναι γνωστό ακόμη εάν επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Ο κ. Τόμσον επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ εναντίον του κόκκινου SUV και συμπλήρωσε πως, εξ όσων γνωρίζει, δεν υπήρξαν πυρά μέσα από το όχημα.

Χτύπησε μαθήτριες

Γυναίκα δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Fox6 πως το SUV χτύπησε μαθήτριες 9 ως 15 ετών, μέλη ομάδας χορού που συμμετείχε στην παρέλαση.

Αρχικά επικράτησε σιωπή, κατόπιν ακούστηκαν ουρλιαχτά και κόσμος έτρεξε προς το σημείο για να προσφέρει βοήθεια, σύμφωνα με το Fox6.

Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι άκουσε τον κρότο του αυτοκινήτου καθώς έπεφτε πάνω σε ανθρώπους και κατόπιν κραυγές και ουρλιαχτά των θυμάτων.

Σύμφωνα με την εκτίμηση τρίτου αυτόπτη μάρτυρα, το SUV είχε αναπτύξει ταχύτητα μεταξύ 60 και 70 χιλιομέτρων τη στιγμή που χτύπησε κόσμο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το SUV εικονίζεται να κινείται με ταχύτητα προς τα νώτα ανθρώπων που παρελαύνουν.

Πυροβολισμοί

Σε άλλο βίντεο, αστυνομικοί εικονίζονται να πυροβολούν εναντίον του αυτοκινήτου προτού αυτό πέσει πάνω σε μπάρες που είχαν στηθεί για την παρέλαση.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε περί τις 16:40 (τοπική ώρα· 00:40 ώρα Ελλάδας).

