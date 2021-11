Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν SUV κόκκινου χρώματος έπεσε πάνω σε ανθρώπους που συμμετείχαν σε παρέλαση ενόψει των Χριστουγέννων χθες Κυριακή στην πόλη Γουόκεσα, στην πολιτεία Ουισκόνσιν, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, ο Νταν Τόμσον.

Τουλάχιστον ένας νεκρός

Ο κ. Τόμσον είπε σε δημοσιογράφους ότι έχει αναγνωριστεί πρόσωπο ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

UPDATE – This was recorded from the City of Waukesha’s Facebook account, which was streaming the parade when a car broke through the police line and plowed through the Christmas parade. pic.twitter.com/uURP99z0fO — Disclose.tv (@disclosetv) November 21, 2021

Πάντα σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, το αυτοκίνητο ανακτήθηκε.

Δημοσιογράφος τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος αποτελεί μέρος του εθνικού δικτύου CBS, ανέφερε πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία.

Footage of the SUV entering another part of the crowd during the mass casualty event in Waukesha Wisconsin at a Christmas parade. pic.twitter.com/6rLE39w4gk — MelvinB📡 (@MelvinBGlobal) November 22, 2021

Νωρίτερα, η εφημερίδα Milwaukee Journal Sentinel και άλλα τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ανθρώπους που συμμετείχαν στη χριστουγεννιάτικη παρέλαση στη Γουόκεσα, που απέχει κάπου 32 χιλιόμετρα από το Μιλγουόκι, τραυματίζοντας πολλούς.

NOW – Terrifying video of the moment a red SUV plowed through the first group during the Waukesha Holiday Parade. There is another video of at least one other group of young girls being hit. 🛑 WARNING: Graphic footagepic.twitter.com/LHRp3dJA16 — Disclose.tv (@disclosetv) November 22, 2021

Σε βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το SUV εικονίζεται να κινείται με ταχύτητα προς τα νώτα ανθρώπων που παρελαύνουν.

Πυροβολούν

Σε δεύτερο βίντεο, αστυνομικοί εικονίζονται να πυροβολούν εναντίον του αυτοκινήτου προτού πέσει πάνω σε μπάρες που είχαν στηθεί για την παρέλαση.

🇺🇸#DEVELOPING: Screams and gunfire heard as new video emerges following attack at Holiday Parade in Wisconsin pic.twitter.com/HhbLlzwtsj — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 21, 2021

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 17:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την Τζέρναλ Σέντινελ.

Additional video showing panic during the mass casualty event in Waukesha Wisconsin during a Christmas parade pic.twitter.com/BhJuUADoSr — MelvinB📡 (@MelvinBGlobal) November 21, 2021

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι άκουσε τον κρότο του αυτοκινήτου καθώς έπεφτε πάνω στους ανθρώπους και κατόπιν κραυγές και ουρλιαχτά των θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ