Η Εθνική Ανδρών υποδέχεται στο Αλεξάνδρειο την Λευκορωσία για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 και στις κερκίδες βρίσκεται ο Νίκος Γκάλης. O θρύλος του Ελληνικού μπάσκετ επέστρεψε στο γήπεδο που μεγαλούργησε με την φανέλα του Άρη και έλαβε το ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο κατά την είσοδο του.

Δείτε εδώ το βίντεο με την αποθέωση του Νίκου Γκάλη:

Θερμό χειροκρότημα κατά την είσοδο του Νίκου Γκάλη στο «Nick Galis Hall» και δίπλα στην Εθνική Ανδρών! Nick Galis is right there, next to the National Team! @FIBAWC #FIBAWC #GREBLR #WinForHellas #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/Q7SEQ41sv0

— Hellenic Basketball (@HellenicBF) November 28, 2021