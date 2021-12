Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, έσπευσαν να επιβάλλουν μπλόκο στα ταξίδια από τη Νότια Αφρική και άλλες χώρες της αφρικανικής ηπείρου, δεν κατάφεραν να αποφύγουν το – λίγο έως πολύ – αναμενόμενο, αφού η παραλλαγή Όμικρον έκανε ήδη την εμφάνισή της στην Ευρώπη.

Μπλόκο της ΕΕ στα ταξίδια από τη νότια Αφρική

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να αναστείλουν προσωρινά τα ταξίδια από τη νότια Αφρική, μετά τον εντοπισμό νέας παραλλαγής του κοροναϊού, ανακοίνωσε η σλοβακική προεδρία.

Σε ανάρτηση στο Twitter, η σλοβακική προεδρία ανέφερε ότι μια επιτροπή ειδικών και από τις 27 χώρες-μέλη συμφώνησε ότι είναι αναγκαίο να επιβληθούν προσωρινά περιορισμοί σε όλα τα ταξίδια προς την ΕΕ από τη Νότια Αφρική.

Διπλωματική πηγή της ΕΕ είπε ότι οι περιορισμοί θα ισχύουν για τις εξής χώρες:

Νότια Αφρική

Μποτσουάνα

Εσουατίνι

Λεσότο

Μοζαμβίκη

Ναμίμπια

Ζιμπάμπουε

#COVID19 | ❗️Integrated Political Crisis Response mechanism (#IPCR) met & agreed on the need to activate the #emergency break & impose temporary restriction on all travel into EU from southern #Africa.#EU2021SI called upon Members to test & quarantine all incoming passengers.❗️ — EU2021SI (@EU2021SI) November 26, 2021

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα τεστ, η καραντίνα και ο εντοπισμός επαφών για τους εισερχόμενους επιβάτες είναι πολύ σημαντικά.

Member States agreed to introduce rapidly restrictions on all travel into the EU from 7 countries in the Southern Africa region:

Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa, Zimbabwe. Tests, quarantine & contact tracing for incoming passengers are important. https://t.co/CXGq4S428L — Eric Mamer (@MamerEric) November 26, 2021

Παρότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να μην σπεύσει να επιβάλλει ταξιδιωτικούς περιορισμούς πριν υπάρξουν σαφή επιστημονικά δεδομένα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε απαγόρευση των πτήσεων από χώρες του νοτίου τμήματος της Αφρικής, δεδομένου ότι αρκετές δεκάδες κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε Νότια Αφρική και Μποτσουάνα.

Στο Βέλγιο το πρώτο κρούσμα

Προς το παρόν, το πρώτο θετικό κρούσμα σε ευρωπαϊκό έδαφος εντοπίστηκε στο Βέλγιο, που ανακοίνωσε ότι ένα από τα δύο ύποπτα κρούσματα που τέθηκαν την Παρασκευή στο μικροσκόπιο ήταν θετικό στο στέλεχος Β.1.1.529.

Το κρούσμα στο Βέλγιο αφορά ταξιδιώτισσα που είχε επιστρέψει από την Αίγυπτο στις 11 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο ιολόγος Μαεκ Βαν Ραστ, του οποίου το εργαστήριο συνεργάζεται με την υπηρεσία δημόσιας υγείας Sciensano.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11). — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) November 26, 2021

Η ασθενής νοσεί εδώ και μέρες, καθώς παρουσίασε συμπτώματα στις 22 Νοεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι ο ιός ίσως έχει προλάβει να μεταδοθεί και σε άλλους.

Σύμφωνα με το βελγικό Rtbf, το κρούσμα αφορά ανεμβολίαστη γυναίκα, που δεν είχε επισκεφθεί χώρες στο νότιο τμήμα της Αφρικής.

Μέχρι χθες, κρούσματα είχαν επιβεβαιωθεί μόνο σε Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Χονγκ Κονγκ και Ισραήλ.

Δύο κρούσματα στη Βρετανία – Μέτρα ανακοίνωσε ο Τζόνσον

Και στη Βρετανία εντοπίστηκαν κρούσματα της νέας παραλλαγής Όμικρον. Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Σατζίντ Χαβίντ: «αργά χθες το βράδυ (σ.σ. Παρασκευή 26/11), επικοινώνησε μαζί μου η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενημερώθηκα ότι εντόπισαν δύο κρούσματα αυτής της νέας παραλλαγής, της Όμικρον, στο Ηνωμένο Βασίλειο».

«Το ένα κρούσμα είναι στο Τσέλμσφορντ και το άλλο στο Νότινχκαμ», υπογράμμισε σε εκπομπή τού Sky News. Όπως ανέφερε, τα κρούσματα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και ήδη έχουν τεθεί σε απομόνωση οι νοσούντες και τα μέλη του νοικοκυριού τους, ενώ έχει ξεκινήσει ιχνηλάτιση στις επαφές τους.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, στην απόφαση να επιβάλει νέα μέτρα για τον περιορισμό της παραλλαγής Όμικρον.

Μέσα στα μέτρα που ανακοίνωσε, περιλαμβάνεται το υποχρεωτικό PCR για όλους τους διεθνείς επισκέπτες, ανεξαρτήτως εμβολιασμού, ενώ όλες οι στενές επαφές των κρουσμάτων της παραλλαγής Όμικρον θα μπαίνουν σε καραντίνα 10 ημερών, επίσης ανεξαρτήτως εμβολιασμού.

«Θα απαιτήσουμε από οποιονδήποτε εισέρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο να κάνει τεστ PCR μέχρι το τέλος της δεύτερης ημέρας μετά την άφιξή του και να απομονωθεί μέχρι να έχει αρνητικό αποτέλεσμα», τόνισε ο Τζόνσον.

Ακόμη, επανέρχεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα μέσα μεταφοράς και στα καταστήματα.

COVID UPDATE: Face coverings will become compulsory on public transport and in shops. Not including hospitality. pic.twitter.com/pq3TdftcOB — UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 27, 2021

Τα μέτρα θα έχουν ισχύ τριών εβδομάδων και μετά θα επανεξεταστούν, ενώ ζήτησε από την επιτροπή των ειδικών στη Βρετανία να εξετάσει την επέκταση της τρίτης δόσης σε περισσότερες ηλικιακές κατηγορίες. Υπενθυμίζεται ότι στη Βρετανία η τρίτη δόση χορηγείται στις ηλικίες άνω των 40 ετών και στους πλέον ευπαθείς. Ακόμα εξετάζεται η μείωση του χρόνου ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη δόση, που μέχρι στιγμής είναι οι έξι μήνες.

Πάντως, ο αρχίατρος για την Αγγλία, καθηγητής Κρις Γουίτι εκτίμησε ότι τα εμβόλια είναι πιθανό να εμποδίζουν, αν όχι τη λοίμωξη, τη σοβαρή νόσηση από την παραλλαγή Όμικρον.

Γερμανία: Δύο κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον στη Βαυαρία

Δύο κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον του κοροναϊού εντοπίστηκαν στο κρατίδιο της Βαυαρίας, στη νότια Γερμανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το Σάββατο 27 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για ταξιδιώτες, που έφθασαν στο αεροδρόμιο του Μονάχου στις 24 Νοεμβρίου και τώρα βρίσκονται σε απομόνωση.

Συναγερμός στην Ολλανδία

Στο μεταξύ, οι ολλανδικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 61 άνθρωποι, που έφτασαν στο Άμστερνταμ με δύο πτήσεις από τη Νότια Αφρική, βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό και διενεργούνται περαιτέρω εξετάσεις, προκειμένου να εξακριβωθεί αν έχουν μολυνθεί από το παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον.

Περίπου 600 επιβάτες έφτασαν στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, με δύο πτήσεις της KLM από το Κέιπ Τάουν και το Γιοχάνεσμπουργκ χθες, Παρασκευή, και χρειάστηκε να περιμένουν επί ώρες προκειμένου να τους γίνουν διαγνωστικά τεστ για κοροναϊό, λόγω της ανησυχίας που έχει προκαλέσει σε όλο τον κόσμο το νέο στέλεχος.

Το ολλανδικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου ότι 61 τεστ βρέθηκαν θετικά.

Ιταλία: Το πρώτο κρούσμα στη Νάπολη

Ιταλός πολίτης που επέστρεψε αεροπορικώς στην Νάπολη από τη Μοζαμβίκη προέκυψε θετικός στον ιό, όπως και η πενταμελής οικογένειά του.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «La Stampa», το πρώτο θέμα της οποίας έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η παραλλαγή Όμικρον βρίσκεται στην Ιταλία», πρόκειται για τον «ασθενή-μηδέν» της νέας παραλλαγής του κοροναϊού, ενώ και οι έξι τέθηκαν σε απομόνωση.

Ύποπτο κρούσμα και στην Τσεχία

Και στην Τσεχία, όμως, εξετάζεται ένα ύποπτο κρούσμα. Πρόκειται για άτομο που είχε περάσει χρόνο στη Ναμίμπια, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας.

«Ένα εργαστήριο ελέγχει πιθανό εύρημα της παραλλαγής Όμικρον. Περιμένουμε είτε επιβεβαίωση είτε διάψευση», είπε σε ανακοίνωσή της, που εστάλη με email, η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου, Στεπάνκα Τσεκόβα.

Προληπτική καραντίνα για πέντε ταξιδιώτες στην Ελλάδα

Σε καραντίνα τέθηκαν πέντε Έλληνες ταξιδιώτες που έφτασαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από χώρες της Αφρικής.

Οι πέντε Έλληνες, τρεις ναυτικοί και ένα ζευγάρι, που ταξίδεψαν στην Αθήνα από χώρες της Αφρικής, έχουν μπει σε προληπτική καραντίνα, λόγω των έκτακτων μέτρων ενάντια στην παραλλαγή Όμικρον που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες έφτασαν στο αεροδρόμιο από τη Νότια Αφρική, με ενδιάμεσο σταθμό το Ντουμπάι.

Δεκαήμερη προληπτική καραντίνα

Στο πλαίσιο των ελέγχων που γίνονται στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», απομονώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο του Παλαιού Φαλήρου. Θα μπουν σε δεκαήμερη καραντίνα και υποβάλλονται στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους για κοροναϊό.

Τα αποτελέσματα των μοριακών τεστ (PCR), στα οποία ήδη υποβλήθηκαν στο αεροδρόμιο, θα γίνουν γνωστά την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Ωστόσο, αρνητικά βγήκαν τα αποτελέσματα των rapid test που έκαναν.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι και τα πέντε άτομα έχουν εμβολιαστεί, ενώ είχαν υποβληθεί σε τεστ και πριν ταξιδέψουν, αλλά εξαιτίας της παραλλαγής Όμικρον και των νέων μέτρων που είναι σε ισχύ, κρίθηκε σκόπιμο να τεθούν σε προληπτική καραντίνα και να υποβληθούν ξανά σε τεστ κοροναϊού. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν θεωρούνται ύποπτα κρούσματα.

Δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα στις ΗΠΑ – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη

Το νέο παραλλαγμένο στέλεχος που έχει αναστατώσει όλο τον πλανήτη δεν έχει εντοπιστεί ακόμη στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης κήρυξε την Πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Αναμένουμε το Όμικρον να εντοπιστεί γρήγορα, εφόσον εμφανιστεί στις ΗΠΑ», επεσήμαναν τα CDC σε ανακοίνωσή τους.

Από την πλευρά της, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθριν Χόκαλ, κήρυξε την Παρασκευή την Πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι Αρχές αναμένουν αύξηση των κρουσμάτων της Covid-19 λόγω του ιδιαίτερα μεταδοτικού στελέχους Δέλτα, το οποίο ήδη κυκλοφορεί στις ΗΠΑ, αλλά και της ενδεχόμενης εμφάνισης στη χώρα της παραλλαγής Όμικρον.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης τίθεται σε ισχύ στις 3 Δεκεμβρίου και βάσει αυτής η Πολιτεία μπορεί να αποκτά υλικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας, να αυξάνει τη χωρητικότητα των νοσοκομείων και να αντιμετωπίζει άμεσα τυχόν ελλείψεις προσωπικού. Επίσης, το υπουργείο Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης θα μπορεί να ζητεί να περιοριστούν οι μη απαραίτητες και μη επείγουσες επεμβάσεις στα νοσοκομεία.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε προειδοποιητικά σημάδια για άνοδο των κρουσμάτων αυτό τον χειμώνα και, παρά το γεγονός ότι το στέλεχος Όμικρον δεν έχει εντοπιστεί στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, έρχεται», τόνισε η Χόκαλ.

Παράλληλα η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης ζήτησε από τους κατοίκους της πολιτείας να εμβολιαστούν κατά της Covid-19 τονίζοντας ότι μόλις το 10% των ενηλίκων δεν έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου.

«Το εμβόλιο παραμένει ένα από τα ισχυρότερα όπλα μας στη μάχη ενάντια σε αυτή την πανδημία και ενθαρρύνω όλους τους Νεοϋορκέζους να εμβολιαστούν και να κάνουν ενισχυτική δόση, αν έχουν εμβολιαστεί», τόνισε η Χόκαλ.