Με το βλέμμα θολωμένο, απογοητευμένη και ταυτόχρονα ανακουφισμένη, η Βαλερί Λεντίκ φεύγει από το αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ έχοντας στην τσέπη της έναν πολύτιμο θησαυρό: επιτέλους, ένα εισιτήριο για να επιστρέψει αεροπορικώς στο Βέλγιο, μέσω της Αντίς Αμπέμπα, σε τρεις ημέρες από σήμερα.

Οι ταξιδιώτες στη Νότια Αφρική, πιεζόμενοι να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, ψάχνουν αγωνιωδώς να βρουν έναν τρόπο για να παρακάμψουν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν αφού εντοπίστηκε η νέα παραλλαγή Όμικρον του νέου κορονοϊού.

Η 30χρονη Βελγίδα, μαζί με τον φίλο της τον Σάντερ Φερστρέλεν, αφηγήθηκε τις αγχωτικές 24 ώρες που έζησε στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Λες και ήμασταν εγκληματίες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αρχική πτήση της επιστροφής τους στην Αμβέρσα θα έκανε μια στάση στη Ζυρίχη. Όμως η Ελβετία έκλεισε τα σύνορά της για όλους τους αλλοδαπούς που θα φτάσουν στη χώρα από τη Νότια Αφρική, ακόμη και για αυτούς που απλώς θα περνούσαν τράνζιτ από τα αεροδρόμια.

Τα νέα εισιτήρια κόστισαν στο ζευγάρι 2.000 ευρώ συνολικά.

Στην καφετέρια του αεροδρομίου πολλοί άλλοι προσπαθούν μανιωδώς να επικοινωνήσουν με τις προξενικές αρχές της χώρας τους ή με ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Οι «ναυαγοί» ανταλλάσσουν πληροφορίες και τηλέφωνα. Κάποιοι θα περάσουν τράνζιτ από άλλες αφρικανικές χώρες, όπως από την Αιθιοπία ή τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι οποίες ακόμη δεν έχουν επιβάλει περιορισμούς στις πτήσεις από τη Νότια Αφρική.

Θα πρέπει όμως προηγουμένως να υποβληθούν σε μοριακό τεστ για την Covid-19.

At the counters of the airlines gathered many who decided to interrupt their vacation or the safari .Destination: London, Paris, Frankfurt… Anxious travelers wait in line at Johannesburg Airport, hoping to find a seat on one of the last flights to their homeland

— Valia Traka (@TrakaValia) November 26, 2021