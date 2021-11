Η Σπαρτάκ Μόσχας κατάφερε να πάρει μια σπουδαία εντός έδρας νίκη απέναντι στη Νάπολι και να βάλει «φωτιά» στο τρίτο όμιλο του Europa League εν όψει της τελευταίας αγωνιστικής. Όμως από ότι φαίνεται η αναμέτρηση είχε και τρίτο ημίχρονο, καθώς ο τεχνικός της Νάπολι Λουτσιάνο Σπαλέτι φαίνεται πως δεν είχε καμία διάθεση να δώσει το χέρι του στον συνάδελφο προπονητής της Σπαρτάκ Βιτόρια.

Στην συνέντευξη τύπου ο Ιταλός τεχνικός τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο περιστατικό τονίζοντας ότι: «Δεν με χαιρέτησε πριν από το παιχνίδι. Τότε είναι που δίνεις τα χέρια με τον άλλο προπονητή, όχι στο τέλος μόνο επειδή κέρδισες», είπε ο Σπαλέτι στο Sky Sport Italia. «Πηγαίνω πάντα για να χαιρετήσω τον φιλοξενούμενο προπονητή πριν από το παιχνίδι. Είναι πολύ εύκολο να το κάνετε μετά μόνο όταν έχετε κερδίσει. Πρέπει να καλωσορίσεις κάποιον στο γήπεδό σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάντως από την πλευρά του οι Ρώσοι δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια και χαρατήρισαν μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στο Twitter τον Λουτσιάνο Σπαλέτι «κλόουν».

Two emojis to describe this? Hmm…

😎 and 🤡

So much for fair play. pic.twitter.com/z3x7Qaxyys

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 24, 2021