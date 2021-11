Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, Ερνέστο Βαλβέρδε, Ερικ Τεν Χααγκ και Ζινεντίν Ζιντάν ήταν μόνο μερικά από τα ονόματα που έκαναν… παρέλαση τις τελευταίες μέρες για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τελικά, αυτός που θα αναλάβει την… ηλεκτρική καρέκλα των «κόκκινων διαβόλων» είναι ο Ραλφ Ράνγκνικ.

Μετά από συζητήσεις επί συζητήσεων, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ράνγκνικ έδωσαν τα χέρια, με τον 63χρονο να αναλαμβάνει το τιμόνι της παρέας του Κριστιάνο Ρονάλντο μέχρι και το καλοκαίρι του 2022.

Η επιλογή των «κόκκινων διαβόλων» είναι ενδιαφέρουσα, ωστόσο εγείρει και κάποια ερωτήματα, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που βρίσκεται μακριά από τους πάγκους τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Ωστόσο, η πρόκληση της Γιουνάιτεντ είναι μεγάλη, με τον Γερμανό να λέει το «ναι».

Από την Ουλμ στα… αστέρια με τη Σάλκε

Το 1998, ο Ραλφ Ράνγκνικ, ως προπονητής της Ουλμ, κατέπληξε τον γερμανικό ποδοσφαιρικό κόσμο εμφανιζόμενος σε μια δημοφιλή τηλεοπτική αθλητική εκπομπή και εξηγώντας τις καινοτόμες ιδέες του.

Ο τότε 40χρονος ήταν απόλυτα σίγουρος για τη φιλοσοφία του και τον τρόπο παιχνιδιού που ήθελε να εφαρμόσει στις ομάδες του, κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο το παρατσούκλι του «καθηγητή ποδοσφαίρου».

Οι καινοτομίες ιδέες του ενέπνευσαν πολλούς από τη σημερινή γενιά προπονητών στη Γερμανία, καθιστώντας τον αναμφίβολα έναν από τους χαρακτήρες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

Ο 63χρονος δεν έπαιξε ποτέ επαγγελματικά, αλλά συγκέντρωσε προπονητική εμπειρία σε όλη τη χώρα. Μετά την Ουλμ, ακολούθησαν η Στουτγάρδη, το Αννόβερο, η Σάλκε και η Χόφενχαϊμ, με τον Ράνγκνικ να οδηγεί την τελευταία στην Μπουντεσλίγκα. Ηταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά το 2011 αποχώρησε από τη Χοφενχαϊμ, καθώς το… γυαλί είχε ραγίσει με τον Ντιέτμαρ Χοπ.

Ο Ράνγκνικ επέστρεψε στη Σάλκε και οδήγησε την ομάδα στη δόξα του Κυπέλλου Γερμανίας, ενώ έφτασε και στα ημιτελικά του Champions League, όπου και αποκλείστηκε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η τελευταία του προπονητική εμπειρία ήταν στη Λειψία, αποχωρώντας από τους «Ταύρους» το καλοκαίρι του 2019. Πριν από λίγους μήνες, ανέλαβε χρέη Διευθυντή ποδοσφαίρου στην Λοκομοτίβ Μόσχας, μια θέση που δε θα κρατήσει πολύ, καθώς αποχωρεί για χάρη της Γιουνάιτεντ.

Αποθεωτικά σχόλια στη Γερμανία

Ο Ραλφ Ράνγκνικ αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλούς προπονητές και τα αποθεωτικά σχόλια δίνουν και παίρνουν. Τόσο ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν όσο και ο Τόμας Τούχελ, συχνά-πυκνά, στάζουν… μέλι για τον 63χρονο και την προπονητική του φιλοσοφία. Ενώ και ο Γιούργκεν Κλοπ, τον είχε χαρακτηρίσει ως τον κορυφαίο Γερμανό κόουτς.

🗣 Julian Nagelsmann in 2020: «Ralf [Rangnick] has a special way of looking at football. I used Ralf’s philosophy at Hoffenheim; counter-pressing is a very important topic.» [ @ESPNFC ]

🗞 Jürgen Klopp has previously described Ralf Rangnick as the “best German coach» still within the game. [ @TelegraphDucker ]

🗣 Ralf Rangnick in February: “Thomas [Tuchel] became a coach through me. He was my player at Ulm & had to finish his career because of knee problems. I gave him a job as our under-15 coach. He didn’t even intend being a coach, he was working at a bar in Stuttgart.” [@TimesSport] pic.twitter.com/1itm5HfIwT

