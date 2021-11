Μετά την αποχώρηση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υπηρεσιακός προπονητής ανέλαβε ο Μάικλ Κάρικ, ενώ η διοίκηση του συλλόγου αναζητά έναν προπονητή για να ολοκληρώσει τη σεζόν.

Σύμφωνα με μια ανάρτηση του Νικολό Σίρα δύο είναι τα ονόματα που ακούγονται αυτή τη στιγμή, ο ένας είναι ο Λοράν Μπλαν και ο δεύτερος ο Ραλφ Ράνγκνιν. Μάλιστα ο Γάλλος έχει αγωνιστεί και στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως ποδοσφαιριστής από το 2001 έως το 2003.

Ο Μπλαν εργάζεται από το 2020 στην Αλ Ραγιάν, ενώ ο Ράνγκνικ έχει αναλάβει την θέση του υπευθύνου ποδοσφαίρου και ανάπτυξης στη Λοκομοτίβ Μόσχας.

Laurent #Blanc (is currently at Al Rayyan) and Ralf #Rangnick have been offered to #ManchesterUnited’s board to become #ManUnited’s interim manager until the end of the season. #transfers #MUFC #mutd

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 21, 2021