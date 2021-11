Έχουν περάσει λίγα 24ωρα από την απόφαση του δικαστηρίου που αθώωσε τον Κάιλ Ρίτενχαουζ για τα όσα συνέβησαν στην Κενόσα του Γουισκόνσιν το καλοκαίρι του 2020 και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε… αναβρασμό. Το σκεπτικό του δικαστηρίου εξόργισε πολλούς, μεταξύ αυτών και ο Στιβ Κερ.

Ο Ρίτενχαουζ βρέθηκε στην Κενόσα του Γουισκόνσιν τον Αύγουστο του 2020, σε εκδηλώσεις κατά του ρατσισμού, μετά και τη δολοφονία του Τζέικομπ Μπλέικ από αστυνομικούς. Πήγε σε χώρο όπου ήταν μαζεμένο πλήθος και άνοιξε πυρ με το αυτόματο όπλο που είχε μαζί του, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλον έναν.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο νεαρός έδρασε ευρισκόμενος σε νόμιμη άμυνα και τον απάλλαξε από τις κατηγορίες. Μετά τον Μίντλετον, που σχολίασε την απόφαση, τοποθετήθηκε σχετικά και ο προπονητής των Γουόριορς με μια «αιχμηρή» τοποθέτηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Φαίνεται πως είμαστε οκ με το δικαίωμα που έχει ένας έφηβος να κουβαλάει ένα αυτόματο όπλο σε έναν χώρο, που υπάρχουν κοινωνική αναταραχή… Αυτό είναι πολύ τρομακτικό.»

Steve Kerr is feeling uneasy after the Kyle Rittenhouse verdict 👀 pic.twitter.com/nGghEA12ps

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 20, 2021