Συναγερμός έχει σημάνει σε ένα εμπορικό κέντρο στο Νότιγχαμ της Βρετανίας ύστερα από πληροφορίες για διαρροή αερίου.

Το εμπορικό κέντρο εκκενώθηκε, όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσιεύεται στα social media, ενώ από τα μεγάφωνα ηχούσαν προειδοποιήσεις στους καταναλωτές.

Nottingham Victoria Centre Being Evacuated.

Typical that I was trying trousers on at the time 🙈#Nottingham pic.twitter.com/4kjMso1e9B

— Dan (@NottsNomad) November 20, 2021