Συναγερμός έχει σημάνει στην Oxford Street, στο Λονδίνο, μετά από αναφορές για άνδρα που κρατά μαχαίρι.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, έχει εκκενωθεί κατάστημα στην περιοχή όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις ασφαλείας.

Προς το παρόν πάντως, δεν έχει εντοπιστεί κάποιος ύποπτος, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Man with a knife on the loose M&S Oxford street #oxfordstreet #London pic.twitter.com/t4lhHknSVi

