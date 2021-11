Ο Τζο Μπάιντεν, ο γηραιότερος εν ενεργεία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γιόρτασε σήμερα, 20 Νοεμβρίου, τα 79 του χρόνια, μία ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ιατρικών του εξετάσεων, που τον χαρακτηρίζουν ικανό να ηγηθεί της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περνά ένα ιδιωτικό Σαββατοκύριακο στο σπίτι του στο Ουίλμινγκτον, σε απόσταση 170 χιλιομέτρων από την Ουάσινγκτον.

«Χρόνια πολλά στον φίλο μου, τον αδελφό μου», του ευχήθηκε μέσω Twitter ο Μπαράκ Ομπάμα, που εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα κάνει ο Μπάιντεν, προκειμένου να «ξαναχτίσει» και να κάνει καλύτερη τη χώρα, όπως τόνισε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Happy birthday to my friend and my brother, @POTUS! Thanks for giving all of us the gift of better infrastructure. Grateful for all you’re doing to build this country back better. pic.twitter.com/kF8Z4e8YQq

— Barack Obama (@BarackObama) November 20, 2021