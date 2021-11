Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, κάλεσε σε ηρεμία μετά την αθώωση του Κάιλ Ρίτενχαους, ενός νεαρού λευκού εφήβου που σκότωσε δύο άνδρες στο περιθώριο αντιρατσιστικών διαδηλώσεων.

Η ετυμηγορία «σκόρπισε οργή και ανησυχία σε πολλούς Αμερικανούς, και σε εμένα επίσης», έγραψε σε ανακοίνωση, προτού διευκρινίσει ωστόσο: «Καλώ όλους να εκφράζουν τη γνώμη τους ειρηνικά, σύμφωνα με το νόμο».

While the verdict in Kenosha will leave many Americans feeling angry and concerned, myself included, we must acknowledge that the jury has spoken. My full statement: https://t.co/mx51kR6ZUh

