To Sex and the city επιστρέφει ικανοποιώντας την απαίτηση εκατομμύριων θαυμαστών σε όλο τον κόσμο, οι οποίος «γλυκάθηκαν» με τις ταινίες αλλά ανυπομονούσαν για την κανονικά συνέχεια.

Δεκαεπτά χρόνια μετά το τέλος της σειράς και μοιάζει να μην πέρασε μια μέρα για μια ολόκληρη γενιά που πέρασε εκατοντάδες ώρες μαζί με την θρυλική τετράδα.

Οι τέσσερις πρωταγωνίστριες έγιναν είδωλα με τις νέες γυναίκες σε όλο τον κόσμο να ακολουθούν τα βήματά τους.

Τώρα που ήρθε η ώρα της μεγάλης επιστροφής η απουσία της Σαμάνθας είναι για όλους ένα μεγάλο αγκάθι. Οι τέσσερις τους έκοβαν και έραβαν και η έλλειψη ενός κρίκου μπορεί να φέρει εύκολα την καταστροφή στο συνολικό αποτέλεσμα.

Τα τελευταία 24ωρα αποκαλύφθηκε ωστόσο με ποιο τρόπο θα δικαιολογηθεί η απουσία της Σαμάνθας και οι φανς δεν έμειναν και πολύ ικανοποιημένοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail η Κάρι και η Σαμάνθα θα τσακωθούν άσχημα γιατί η πρώτη θα θελήσει να σταματήσει την επαγγελματική τους σχέση. Μπορεί το σενάριο να μην ικανοποίησε αλλά ίσως δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα.