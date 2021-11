H αμερικανική κυβέρνηση προσφέρει αμοιβή έως 10 εκατομμυρίων δολαρίων για όποιον προσφέρει πληροφορίες για τους δράστες της κυβερνοεπίθεσης ransomware που άφησε χωρίς καύσιμα την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ.

Η ομάδα κυβερνοεγκληματιών DarkSide, η οποία εκτιμάται ότι δρα από το έδαφος της Ρωσίας, απαίτησε και έλαβε λύτρα για να ξεκλειδώσει τα συστήματα της εταιρείας Colonial Pipeline, η οποία διαχειρίζεται έναν κρίσιμης σημασίας αγωγό καυσίμων με μήκος σχεδόν 9.000 χιλιόμετρα.

