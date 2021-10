Στα «μαχαίρια» βρίσκονται Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία με με αφορμή τον «πόλεμο του μπακαλιάρου».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισαν με χαμόγελα τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον στην εξέδρα για την αναμνηστική φωτογράφηση των ηγετών της G20, καθώς έφτασε τελευταίος.

O φαινομενικά φιλικός χαιρετισμός έρχεται μετά από τη δραματική διαμάχη για την αλιεία που κλιμακώθηκε έντονα μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με την βρετανική κυβέρνηση να κατηγορεί τους Γάλλους για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Boris Johnson was the last to arrive for the G20 family photo – much to Emmanuel Macron’s amusement

