Σοκαρισμένος είναι ο αθλητικός κόσμος από την είδηση του θανάτου του Ισπανού ποδοσφαιριστή, Santiago Otero, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα του φαίνεται να εντόπισε το άψυχο σώμα του μέσα στο μπάνιο, επιστρέφοντας από την δουλειά.

Η αστυνομία πιστεύει πως ο 38χρονος, από την πόλη Βιβέιρο, έπαθε ηλεκτροπληξία όταν το τηλέφωνο που φόρτιζε έπεσε μέσα στο νερό.

Οι γιατροί έφτασαν αμέσως στο διαμέρισμά του όπου και διαπιστώθηκε ότι είχε φύγει από τη ζωή.

Στο στήθος του φέρεται να είχε ένα σημάδι από έγκαυμα και πιστεύεται ότι πέθανε έως και δέκα ώρες νωρίτερα, καθώς έκανε μπάνιο αφού η σύζυγός του έφυγε για την εργασία της.

Ο Σάντι, όπως ήταν πια γνωστός στην πατρίδα του, πατέρας δύο παιδιών, είχε αποσυρθεί από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχοντας παίξει ως σέντερ φορ για αρκετούς συλλόγους.

«Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για την ποδοσφαιρική μας οικογένεια λόγω του θανάτου του πρώην παίκτη μας. Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη», αναφέρει στην ανάρτησή της στο twitter η Union Deportiva Folgueiro, με την οποία είχε αγωνιστεί ο εκλιπών.

HOXE É UN DÍA TRISTE PARA A FAMILIA DA U.D. FOLGUEIRO POLA MORTE DO NOSO EX-XOGADOR, CATANHA. GRAN COMPAÑEIRO E AMIGO DE TODOS, QUE NOS ALEGRABA AS TARDES COS SEUS GOLES E AS SÚAS RISAS.

DAMOS O NOSO MÁIS SENTIDO PÉSAME Á FAMILIA E AMIGOS. D.E.P.

HASTA SEMPRE AMIGO pic.twitter.com/hr8G0GtaY8

— Unión Deportiva Folgueiro (@udfolgueiro) October 20, 2021