Αεροσκάφος με 21 επιβαίνοντες συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αεροσκάφος κατέπεσε στη συνοικία Γουόλερ στο Τέξας, με τις εικόνες που έρχονται από το σημείο του ατυχήματος να δείχνουν τα συντρίμμια του αεροπλάνου, ενώ αυτό έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, στο αεροσκάφος επέβαιναν 21 άτομα. Σύμφωνα με το FOX 26, και οι 21 επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν σώοι από το αεροσκάφος, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να έχει τραυματιστεί.

There is no information on casualties currently – the wreckage is ablaze.

Στο σημείο του αεροπορικού ατυχήματος έσπευσαν οι πυροσβέστες, για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε μετά τη συντριβή του αεροσκάφους. Μέχρι τώρα, παραμένουν άγνωστα τα αίτια της συντριβής.

Όπως είναι φυσικό, τα αμερικάνικα ΜΜΕ κάνουν λόγο για «θαύμα» αφού δεν υπήρξε κανένας νεκρός από τη συντριβή του αεροσκάφους.

NOW Another plane crashes in the US This time in Brookshire, Texas 21 people were aboard when it crashed Only one person was reportedly injured No fatalities, according to officials

UPDATE rolled through a fence and caught fire while attempting to depart from Houston

