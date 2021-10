Διατεθειμένη να κάνει το «μπαμ» και να επαναφέρει στο Λονδίνο έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου φαίνεται πως είναι η Τσέλσι.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, οι «μπλε» θέλουν να κάνουν και πάλι δικό τους τον Έντεν Αζάρ που δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει τα… πατήματα του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η «ElNacional.cat», ο ίδιος ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς θέλει να δει και πάλι στα «μπλε» τον Βέλγο σταρ, ο οποίος από την πλευρά του φέρεται να βλέπει με καλό… μάτι την επιστροφή του στην Τσέλσι.

Από την άλλη, οι προθέσεις της Ρεάλ είναι εδώ και καιρό γνωστές και δεν αναμένεται να σταθεί εμπόδιο σε περίπτωση που προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις.

