Η Γαλλία κατέκτησε το Nations League, με ένα γκολ του Εμπαπέ, που προκάλεσε ντόρο, δεν ασχολήθηκαν βέβαια όλοι με αυτό, καθώς στο Μάντσεστερ είχαν αλλού στραμμένο το βλέμμα τους.

Οι οπαδοί των «Κόκκινων Διαβόλων» ενθουσιάστηκαν με την απόδοση του Τσουαμενί και το πόσο καλά ταίριαξε με τον Πολ Πογκμπά στα χαφ των «Τρικολόρ» κάνοντας όνειρα με τους δυο τους συμπαίκτες στην Premier League.

Εκτιμώντας ότι βρήκαν τον παίκτη του μέλλοντος, έσπευσαν να ζητήσουν από τη διοίκηση να τον αποκτήσει, φοβούμενοι ενδεχομένως και τις «ορέξεις» της Νιούκαστλ.

Ο Τσουαμενί πάντως ως τώρα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Μονακό ήδη βλέπει το όνομά του να ενδιαφέρει μεγάλους συλλόγους, περισσότερο Γιουβέντους και Τσέλσι, με τη Γιουνάιτεντ για την ώρα τουλάχιστον να απέχει.

Tchouameni is everything United need next to Pogba in that midfield — Adil (@Adil_Ibrahim_) October 10, 2021

Pogba and Tchouameni Pivot is what Man United need in that midfield. 🔥 pic.twitter.com/m0bWm7inXy — RiQue 🔴 (@UTDrique) October 10, 2021

Unbelievable play from Tchouameni & Pogba to beat the press there Look to the future 👀 — Mase (@Utd_Mas) October 10, 2021