Μία ακόμη… κλασική φάση βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου σημειώθηκε στο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στην Μποταφόγκο και την CRB για τη δεύτερη κατηγορία της χώρας.

Πρωταγωνιστής ο ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ομάδας, Καετάνο, ο οποίος αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα στο 31ο λεπτό για ένα… δολοφονικό μαρκάρισμα.

Ο ποδοσφαιριστής της CRB σήκωσε το πόδι του ψηλά και πέτυχε τον αντίπαλο του στο πρόσωπο, παίρνοντας δίκαια τον δρόμο προς τα αποδυτήρια. Ίσως και να ήταν λίγη η κόκκινη, καθώς το μαρκάρισμα του Κατεφάο ήταν μέχρι και για… φυλακή!

Δείτε το σκληρό μαρκάρισμα:

🚨⚽️ | NEW: An red card incident in Brazil’s Serie B pic.twitter.com/wqIzIc3l7Z

— Football For All (@FootballlForAll) October 9, 2021