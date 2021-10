Εξακολουθεί να μυρίζει μπαρούτι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη μετά τις εικόνες σοκ που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και δείχνουν οπαδούς του ΠΑΟΚ που ανήκουν σε ακροδεξιές οργανώσεις να κάνουν επιθέσεις ωμής βίας στον κεντρικό σύνδεσμο της Θύρας 4.

Ένας «εμφύλιος» που συνεχίζει να μαίνεται και που φέρνει τεράστια ανησυχία για επέκτασή του ακόμα και στις εξέδρες της Τούμπας στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Αυτό με τον Βόλο στις 17 Οκτωβρίου.

Μπορεί από τον ΠΑΟΚ να μην έχουν σχολιάσει το παραμικρό γύρω από τις άγριες επιθέσεις ΠΑΟΚτζήδων σε ΠΑΟΚτζήδες, πλην όμως η ανησυχία στη Θεσσαλονίκη είναι τεράστια και το θέμα παίρνει τρομακτικές προεκτάσεις.

Η… αίγλη τους μάλιστα έφτασε μέχρι και στο Hooligans TV. Τη γνωστή σελίδα στα social media που ασχολείται με τα οπαδικά κινήματα ανά τον κόσμο. Και που βγάζει στην επιφάνεια πλάνα από διαφόρων ειδών συγκρούσεις οπαδών σε όλο τον πλανήτη.

Μια σελίδα που για πρώτη φορά δημοσίευσε επίθεση οπαδών μιας ομάδας σε… συνοπαδούς τους. Περιγράφοντας το τι συμβαίνει με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πλέον δεν έχουν κόντρες για «εσωτερικά» θέματα, όπως συνέβαινε παλαιότερα, αλλά για «πολιτικά – ιδεολογικά».

Ένα γκρουπ ακροδεξιών οπαδών του ΠΑΟΚ εναντίον ενός γκρουπ αριστερών οπαδών του ΠΑΟΚ. Ωμή βία στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ωμή βία που πλέον βγαίνει και εκτός συνόρων, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί.

Greece. 04.10.2021

Fight between PAOK fans in Thessaloniki.

Early Monday morning, a group of right-wing PAOK fans attacked the Gate 4 headquarters with left-wing PAOK fans inside. pic.twitter.com/xBushrK7LE

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 6, 2021