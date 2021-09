Μια πρώην γραμματέας στρατοπέδου συγκέντρωσης των ναζί, ηλικίας 96 ετών σήμερα η δίκη της οποίας αναμενόταν να ξεκινήσει σήμερα το πρωί στη Γερμανία “έχει διαφύγει”, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

“Η κατηγορούμενη έχει διαφύγει (…) εναντίον της έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης”, δήλωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου του Ίτσεχο στη βόρεια Γερμανία όπου θα δικαζόταν για συνέργεια στον φόνο περισσότερων από 10.000 ανθρώπων.

“Έφυγε από τον οίκο ευγηρίας (όπου διέμενε) σήμερα το πρωί. Πήρε ένα ταξί”, διευκρίνισε η εκπρόσωπος του δικαστηρίου Φρεντερίκε Μίλχοφερ.

Ο δικηγόρος της κατηγορούμενης, ο Βολφ Μόλκεντιν, ήταν παρών στο δικαστήριο όμως δεν έκανε καμία δήλωση.

Ακόμη κι αν η κατηγορούμενη συλληφθεί, θα πρέπει να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να εξακριβωθεί ότι μπορεί να δικαστεί.

