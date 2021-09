Διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να αποκτήσει τον Ματάις Ντε Λιχτ και να «τρελάνει» όλη την Ευρώπη είναι η Τσέλσι! Τι και αν οι Λονδρέζοι έχουν ήδη ένα… τρομακτικό ρόστερ; Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς δείχνει να στοχεύει μονάχα στην κορυφή!

Συμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, η ομάδα του Τόμας Τούχελ φέρεται διατεθειμένη να προσφέρει… γη και ύδωρ για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό της Γιουβέντους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Express Sport, οι «μπλε» είναι πρόθυμοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους, προσφέροντας στη «γηραιά κυρία» έως και 102 εκατομμύρια λίρες!

Αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ολλανδός έχει ρήτρα 150 εκατομμυρίων στο συμβόλαιο του με τους «μπιανκονέρι», η οποία έχει ισχύ από το καλοκαίρι του 2022.

