Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν χθες Κυριακή από σύγκρουση επιβατικού λεωφορείου με φορτηγό στη βορειοδυτική Αλγερία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην τοποθεσία Ουέντ Χεμπάζα στην επαρχία Νάαμα (650 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αλγέρι), ανέφερε η Πολιτική Προστασία σε ανακοίνωσή της που ανάρτησε στη σελίδα της στο Facebook. Το λεωφορείο εκτελούσε τη διαδρομή μεταξύ των πόλεων Σίντι Μπελ Αμπές και Μπουσεμγκούν.

Βίντεο που μεταδόθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης δείχνει το λεωφορείο με το μπροστινό μέρος να έχει καταστραφεί εντελώς, και την καρότσα του φορτηγού που ανετράπη να βρίσκεται στο οδόστρωμα.

The traffic accidents again cost 18 Algerians their lives. This time in President @TebbouneAmadjid hometown #machria.

Billions of dollars have been spent in #Algeria, but the poor quality of the roads has not changed.

the regime is definitely to blame.#Stop_Destroying_Algeria https://t.co/HXAxU5Pm4u

— Hirak Berlin حراك برلين🇩🇿🇩🇪 (@BerlinHirak) September 12, 2021