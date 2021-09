«Η Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι ένας τόπος που αξίζει να επενδύσει κανείς, να εργάζεται, να ζει», τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης, στην ομιλία του στο πλαίσιο της ενότητας για τη «Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας», στο The Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist “Northern Greece’s potential as an inter-regional hub”, που συνδιοργανώνουν ο Economist και το powergame.gr, στη Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στον τρόπο που η Θεσσαλονίκη μπορεί να καταστεί ένα περιφερειακό hub επενδύσεων και ανάπτυξης, ο κ. Καλαφάτης έκανε αναφορά σε τρία μεγάλα βήματα που μπορούν να γίνουν:

«Το πρώτο Recovering: Μετά τη στήριξη εργαζόμενων και επιχειρήσεων στην πανδημία, έχουμε συγκεκριμένα όπλα στη φαρέτρα μας: Το Ταμείο Ανάκαμψης, τους ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, έναν σύγχρονο Αναπτυξιακό Νόμο και βεβαίως το Σχέδιο Ελλάδα 2.0.

»Το δεύτερο Repositioning. H έξυπνη κίνηση της Θεσσαλονίκης και της περιοχής είναι να κοιτάξει ψηλά. Εκεί βρίσκεται μια εν δυνάμει αγορά 350 εκ. που αφορά την ανατολική Ευρώπη. Ψηλά είναι το μέλλον της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Εξωστρέφεια, επενδύσεις, συνεργασίες όχι μονάχα στα δυτικά Βαλκάνια και τις όμορες χώρες. Eκεί είναι το στοίχημα για το reposition της πόλης και της περιοχής γιατί διαθέτει ήδη τα πλεονεκτήματα.

»Και το τρίτο, είναι να το διασφαλίσουμε αυτό με ένα Rebuilding. Να θεμελιώσουμε τους μηχανισμούς, να συνεργασθούμε προς όφελος των πολιτών και των επενδυτών και να δουλέψουμε. Είναι μια πολύ καλή συγκυρία που Κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμος, έχουν το ίδιο πνεύμα, την ίδια συμπεριφορά απέναντι στις προκλήσεις που έρχονται. Αυτό είναι και το νέο στοιχείο του Τομέα Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σύγχρονος, φιλοεπενδυτικός, φιλοαναπτυξιακός ρόλος που προσδοκά να διαδραματίσει πέρα από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που παραδοσιακά έχει όσον αφορά τον εθνικό του ρόλο και το ρόλο του συντονιστή μεγάλων έργων υποδομής».

Αναφερόμενος στην προσέλκυση επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Είναι σημαντικό το ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ενθαρρύνει την αξιοποίηση αυτού του ευεπίφορου εδάφους που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Από τις επαφές που έχω με εν δυνάμει επενδυτές σε πολλά επίπεδα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αν θα έκανε όμως κάποιος μια ποιοτική ανάλυση των χαρακτηριστικών και των πλεονεκτημάτων που έχει μια χώρα, πέρα από τα καθαρά οικονομικά κίνητρα όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και λαμβάνοντας υπόψη άλλα χαρακτηριστικά όπως π.χ. η ποιότητα ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι πράσινες πολιτικές, θεωρώ ότι ένας έξυπνος επενδυτής θα είχε πολλά περισσότερα να δει στη χώρα μου και ακόμα περισσότερα στη Θεσσαλονίκη».

Για τους άξονες πάνω στους οποίους μπορεί να βασιστεί ο νέος αναπτυξιακός ρόλος της Θεσσαλονίκης ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε πως «βρισκόμαστε στον πυρήνα μιας σύγχρονης, ταχέως εξελισσόμενης κυβερνητικής μεταρρυθμιστικής ατζέντας, που αναφέρεται σε τέσσερις αναπτυξιακούς άξονες: Την Καινοτομία, την Εξωστρέφεια, την Προσέλκυση Επενδύσεων και τον Τουρισμό.

Αναφερόμενος στην Καινοτομία, εξήρε το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό στο επίπεδο της έρευνας και των νέων τεχνολογιών και αναφέρθηκε στα τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα και το ΕΚΕΤΑ.

Για την προσέλκυση επενδύσεων υπενθύμισε: «Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως μεγάλες εταιρείες όπως η Deloitte, η Cisco, η Pfizer επιλέγουν να επενδύσουν στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή, μετά την αξιολόγηση των δεδομένων. Η Θεσσαλονίκη είναι μια ανθρώπινη και φιλική πόλη για στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενους”.

Για τον Τουρισμό τόνισε πως «μετά από τη μεγάλη δοκιμασία της πανδημίας, μπόρεσε η χώρα και ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική και η Πιερία, να κερδίσουν το στοίχημα. Έχουμε λοιπόν, τέσσερα assets που μπορεί να επενδύσει κανείς για την επόμενη μέρα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας».

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Alasdair Ross.