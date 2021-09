Για ακόμη ένα παιχνίδι, η Γαλλία δεν κατάφερε να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο με τη νίκη. Όπως και με τη Βοσνία, έτσι και με την Ουκρανία, η πρωταθλήτρια κόσμου δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη και το «τρίποντο» για τους ομίλους των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1.

Μία ομάδα που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει εκείνη που είδε και θαύμασε ολόκληρος ο πλανήτης στα γήπεδα της Ρωσίας το καλοκαίρι του 2018. Ποδοσφαιριστές που δείχνουν κουρασμένοι και… χορτασμένοι από την επιτυχία του 2018 και την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Γαλλία έμεινε για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς να νικήσει ή να ηττηθεί, καθώς και στα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια είχε μείνει ισόπαλη με την αντίπαλη της ομάδα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της.

5 – France have drawn 5 consecutive games for the first time in their history. Share. pic.twitter.com/AnwASh2lKa

Παράλληλα, αυτή ήταν η πέμπτη συνεχόμενη φορά που η Γαλλία δέχτηκε πρώτη γκολ στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας την επίδοση που είχε το 2010 με τον Ντομενέκ στον πάγκο.

5 – France have conceded the opening goal in each of their last 5 games, their longest such run since November 2009-June 2010 under Raymond Domenech (also 5). Asleep. #UKRFRA pic.twitter.com/aKljXuD5dW

