Απόγνωση και οργή προκαλούν στους τούρκους πολίτες οι πρωτοφανείς και ανυπολόγιστες καταστροφές από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και μέρες στην Τουρκία, με το τουρκικό κράτος να εμφανίζεται απροετοίμαστο και ανίκανο να τις αντιμετωπίσει.

«Βοηθήστε την Τουρκία»

Η ανικανότητα του τουρκικού κράτους εξοργίζει τους πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας ταυτόχρονα μέσα από το hashtag #helpturkey βοήθεια από τον υπόλοιπο κόσμο.

«Οι περισσότερες περιοχές της χώρας μας καίγονται την τελευταία εβδομάδα. Και η υπέροχη κυβέρνησή μας δεν κάνει σχεδόν τίποτα, γι ‘αυτό ζητάμε βοήθεια. Αν το βλέπετε διαδώστε αυτό το μήνυμα γιατί δυστυχώς το μόνο που μπορώ να κάνω αυτήν τη στιγμή είναι να το αναρτήσω. Παρακαλώ βοηθήστε μας»

most of the places of our country are burning down for the last week. And our lovely government doing almost nothing so we are asking for help. If you are seeing this spread this message because regrettably all I can do right now is posting this. Please help us #helpturkey

«Καλώ όλες τις χώρες που μπορούν να μας βοηθήσουν. Πεθαίνουμε και καταστρεφόμαστε από τις συνολικά 112 πυρκαγιές. Αυτές που δεν μπορούμε να σταματήσουμε εξακολουθούν να είναι τόσο ισχυρές. Δεν έχουμε αρκετά πυροσβεστικά αεροσκάφη για να το σταματήσουμε. Χάσαμε 8 ανθρώπους, τόσα πολλά ζώα και τα δάση μας ..»

I am calling all the countries who can help us.We are perished and devastated with the total 112 fires.The ones that we can't stop are still going so strong.We dont have enough fire fighting planes to stop it.We lost 8 people,so many animals and our forests.. #helpturkey #Antalya

«Αυτές οι εικόνες δείχνουν πόσο μεγάλη είναι η φωτιά. Ο θεός να μας βοηθήσει. Αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται με διανομή τσαγιού».

Bodrum çökertmeden gelen bu görüntüler yangının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çay dağıtmakla bu işler olmuyor.

«Δεν έχουμε αρκετά πυροσβεστικά αεροπλάνα να το σταματήσουμε αυτό».

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί»

«Αν δεν χρειαζόμαστε βοήθεια, εξηγήστε μου τι χρειαζόμαστε για να σβήσουμε τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα; Ισως κάποια αεροπλάνα που δεν μας στέλνει η κυβέρνησή μας; Η Τουρκία καίγεται για μέρες και η κυβέρνηση παρακολουθεί!».

if we dont need help, please explain me what do we need to extinguish fires all around the country? maybe some planes which our government doesnt send to us? turkey is burning for days and government is watching! #helpturkey

«Είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μόνο tweet και να ζητήσουμε βοήθεια παρακαλώ βοηθήστε μας»

We are in a very difficult situation we can't do anything but tweet and ask for help please help us please #helpturkey

pic.twitter.com/uwEmZtTWzJ — A (@ozilmindset) August 1, 2021

«Αυτό είναι το Μπόντρουμ. Το μοιράζομαι γιατί νιώθω αβοήθητος. Η κυβέρνηση μοιάζει να έχει χάσει τον έλεγχο και η «υπερηφάνεια τους» δεν τους επιτρέπει να το παραδεχθούν. Ισως οι ξένοι φίλοι να προσφέρουν στους δήμους της αντιπολίτευσης κάποια βοήθεια, ιδεωδώς αεροπλάνα; Θα πουν ναι».

This is Bodrum. I'm sharing it because I feel helpless. Our government appears to have lost control and they're too "proud" to admit it. Perhaps foreign friends might offer the opposition municipalities some assistance, ideally planes? They'll say yes.